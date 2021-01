Le Rafale reçoit l’aval du parlement grec

Avec le feu vert des politiques, le dossier du Rafale grec se dénoue et la fourniture de l’avion de combat de Dassault Aviation n’est plus à présent que question de finalisation des aspects contractuels.

L’approbation de l’acquisition du Rafale par le Vouli, le parlement monocaméral grec, était attendue pour décembre. Le dossier a dû faire un détour par la cour des comptes afin de s’assurer que les aspects financiers ne poseraient pas problème, même dans un pays accordant une telle importance à son budget de défense (2,58 % du PIB, en tête des membres européens de l’Otan).

Cet aval parlementaire, obtenu le 14 janvier, va permettre la signature du contrat officiel par lequel la France va livrer douze appareils d’occasion (dont deux biplaces) et six neufs (dont deux biplaces également) afin d’équiper la Polemiki Aeroporia, l’armée de l’air grecque, et la renforcer face aux menaces turques sur la région. Pour cela, les avions seront notamment équipés de missiles air-air longue portée Meteor de MBDA, compatibles du standard F3R.

Cet article compte 390 mots.