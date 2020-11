Ariane 6 : une rallonge pour achever le développement

L’ESA a confirmé le report du vol inaugural d’Ariane 6 au deuxième trimestre 2022 et demande aux États membres une rallonge financière… qui aurait dû être intégrée dans le programme dès l’origine !

Comme Aerospatium l’avait annoncé une semaine à l’avance, le premier vol d’Ariane 6, après avoir été décalé de l’été 2020 à la fin de l’année puis à la mi-2021, est désormais prévu pour le début du deuxième trimestre 2022. Cette nouvelle date découle d’une remise à plat du calendrier de la phase finale du développement, présentée au conseil de l’ESA qui s’est tenu les 28 et 29 octobre. Elle tient compte des difficultés techniques qui restent à résoudre et de la baisse de productivité qui résulte du premier confinement, des nouvelles conditions de travail sous contraintes sanitaires liées à la pandémie, et de la fragilisation de certains sous-traitants.

Ce rallongement du développement va entraîner un surcoût du programme, qui devra être pris en charge partiellement par l’ESA et complété par l’industrie elle-même. Bien qu’il s’agisse du plus gros investissement spatial européen à cet instant, le développement d’Ariane 6 est un des deux seuls programmes de l’ESA – avec les missions martiennes ExoMars – dont le budget n’incluait pas, dès l’origine, de réserves pour les aléas.

