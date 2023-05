Résolue à l’amiable en février, la brouille entre Airbus et Qatar Airways au sujet des dégradations de peintures des A350 est bien enterrée. Début mai, l’avionneur européen a repris ses livraisons d’A350 à la compagnie qatarienne, interrompues depuis décembre 2020.

Un A350-1000 a été livré à Qatar Airways et va rejoindre les 53 A350-900 et A350-1000 de sa flotte, dont seize sont toujours immobilisés. Un total de 22 A350‑1000 doivent encore lui être livrés dans le cadre du contrat annulé en septembre dernier et rétabli en février.

Cet article compte 90 mots.