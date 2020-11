La reprise du trafic aérien est reportée à l’été 2021

L’hiver sera rude pour le transport aérien commercial, qui n’a pas connu la reprise espérée l’été dernier. La crise devrait donc se poursuivre en 2021, même si l’industrie continue de croire à un retour à la croissance à terme.

Le transport aérien a-t-il atteint son point bas ? Alors que la deuxième vague de la pandémie vient fragiliser une reprise poussive, dont les signes de faiblesse sont apparus dès le mois d’août, l’Association internationale du transport aérien (IATA) a revu à la baisse sa prévision de trafic pour 2020, qu’elle attend désormais en recul de 66 %. Elle prévoyait jusque-là une baisse de 63 %, mais a revu ce chiffre à la baisse en raison de la détérioration de la situation au quatrième trimestre avec un recul attendu de 68 % pour le mois de décembre.

L’association, qui représente plus de 270 compagnies aériennes dans le monde, estime que le chiffre d’affaires des compagnies aériennes sera en baisse de 46 % l’an prochain par rapport à 2019, et non plus de 29 % comme annoncé jusque-là. Le chiffre d’affaires du secteur était de 838 Md$ l’an dernier.

« Le quatrième trimestre de 2020 sera extrêmement difficile et il y a peu d’éléments pour dire que le premier semestre de 2021 sera nettement meilleur, tant que les frontières resteront fermées et/ou que les quarantaines resteront en place », a déclaré Alexandre de Juniac, le directeur général de l’IATA, le 27 octobre.

