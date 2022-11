Rocket Lab échoue à capturer en vol un étage d’Electron

« Catch me if you can » (« Attrape-moi si tu peux ») était le nom en forme dé défi de la 32e mission du petit lanceur Electron de Rocket Lab, lancée avec succès le 4 novembre de Mahia Point, en Nouvelle-Zélande. Outre la mise sur orbite héliosynchrone du petit satellite suédois MATS (Mesospheric Airglow/Aerosol Thermography and Spectroscopy) pour l’étude de l’oxygène moléculaire et des nuages noctulescents dans la haute atmosphère, Rocket Lab s’était donné pour objectif de récupérer en vol le premier étage de son petit lanceur.

