Rocket Lab enregistre son troisième échec

Troisième échec pour Rocket Lab, le second en moins d’un an. La défaillance du petit lanceur Electron a causé la perte de deux satellites de la constellation d’observation BlackSky Global.

Le vingtième vol du petit lanceur Electron de Rocket Lab a tourné court à la suite d’une anomalie constatée peu après l’allumage de son second étage. Le premier étage a fonctionné parfaitement pendant 2 mn 30, atteignant 8 200 km/h à 73 km d’altitude. Sitôt son moteur Rutherford allumé, le second étage est parti en culbute et la propulsion, ainsi que les télémesures, ont été interrompues 20 secondes plus tard.

La charge utile, composée de deux satellites d’observation Global de BlackSky, fabriqués par LeoStella, a été détruite lorsque la partie haute du lanceur, qui a poursuivi sa course sur une trajectoire balistique suborbitale culminant à environ 120 km d’altitude, est retombée dans l’océan Pacifique. Le premier étage, équipé d’un bouclier thermique et d’un parachute, a amerri comme prévu et a été récupéré en mer le 17 mai par le navire Seaworker. Il s’agissait de la deuxième récupération d’un étage d’Electron. À terme, Rocket Lab prévoit de récupérer ses étages directement sous leur parachute, grâce à un hélicoptère. Ainsi, ils ne seront pas contaminés par le sel, ce qui permettra leur réutilisation.

