Rocket Lab essuie un quatrième échec d’Electron

La cadence mensuelle est difficile à tenir pour Rocket Lab. Après avoir enchaîné huit missions en huit mois depuis le début de l’année, l’Electron a échoué à la neuvième, ce qui devrait entraîner une immobilisation temporaire du petite lanceur américano-néo-zélandais.

Le 41e vol du petit lanceur Electron, de Rocket Lab, a débuté le 19 septembre à 06 h 55 TU par un décollage parfait à partir du pas de tir 1B du site de Mahia Point. Après une combustion sans anomalie du premier étage, le deuxième étage a été séparé au bout de 150 s de vol, à une altitude de 72 km et une vitesse de 7 900 km/h. Toutefois, il semble que son unique moteur Rutherford ne se soit jamais allumé et que la connexion ait été interrompue à ce moment là de la mission. Rocket Lab a annoncé un échec et exprimé sa profonde tristesse à son client Capella Space.

Cet article compte 750 mots.