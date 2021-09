Ryanair renonce à une méga commande de 737 MAX

Client incontournable du 737 MAX, Ryanair a renversé la table des négociations sur une énorme commande dont Boeing ne peut pas se passer. La low cost irlandaise espère ainsi pouvoir reprendre les discussions à ses termes et contraindre l’avionneur à d’importants rabais.

Boeing laisse filer une méga commande de 737 MAX10 avec Ryanair. Du moins pour l’instant. La compagnie à bas coût, l’une des principales clientes du 737 MAX, a annoncé avoir mis un terme à ses discussions engagées il y a dix mois avec l’avionneur américain en raison d’un désaccord sur le prix. Première compagnie cliente du 737 MAX en Europe avec 210 commandes fermes au total à ce jour, Ryanair voulait acquérir 200 à 250 monocouloirs dans la version 737 MAX10 de 230 sièges à partir de 2025.

« Nous sommes déçus de ne pas être parvenus à un accord », a déclaré son patron, Michael O’Leary, le 6 septembre. « Boeing a une vision plus optimiste des prix des avions que nous, et nous avons une discipline stricte de ne pas payer de prix élevés pour les avions », a-t-il ajouté. « Ryanair est un partenaire de longue date », a réagi un porte-parole de Boeing, en assurant que l’avionneur devait aussi faire preuve de « discipline » et prendre « des décisions qui font sens » pour le groupe.

