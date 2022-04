Sentinel 1 passe de Soyouz à Vega C

Pour le compte de la Commission européenne, l’ESA vient de signer un contrat avec Arianespace pour le lancement du satellite radar Sentinel 1C sur Vega C en 2023. Les deux précédents satellites du même modèle, Sentinel 1A et 1B, avaient été lancés sur Soyouz ST, désormais indisponible. Article remanié le 12 avril.

Le satellite Sentinel 1B étant dans l’incapacité d’assurer sa mission depuis la fin décembre, le lancement de Sentinel 1C est devenu une priorité pour assurer la continuité de l’acqiosition des données dans le cadre du programme Copernicus de la Commission européenne (cf. encadré). Afin de bénéficier de la dynamique industrielle engagée avec les deux premiers satellites Sentinel 1A et 1B, commandés à Thales Alenia Space en juin 2007 et mars 2010, puis lancés sur Soyouz ST en avril 2014 et avril 2016, l’ESA avait passé commande de deux satellites récurrents, Sentinel 1C et 1D, dès le 15 décembre 2015. Les radars à synthèse d’ouverture en bande C (C-SAR) ont été commandés à Airbus Defence & Space.

Cet article compte 1 000 mots.