« Si vis pacem, para bellum », ou l’économie de pré-guerre

Le ministre de la Défense allemand prévient les Européens : ils n’ont plus que quelques années pour augmenter leur production de défense et préparer la société à mener la guerre face à une Russie toujours plus menaçante.

L‘Europe est-elle a la veille d’une nouvelle guerre ? Saura-t-elle se préparer ? En est-il même encore temps ? Ce sont ces questions peu réjouissantes qu’a posées dans le journal dominical Welt am Sonntag le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius.

Nommé l’an dernier à la tutelle de la Bundeswehr, il est depuis lors l’homme politique préféré des Allemands. Il faut dire que son franc-parler et son expérience militaire – il a fait son service dans les blindés – le différencient du falot chancelier Olaf Scholz.

Cet article compte 350 mots.