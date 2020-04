SpaceX perd un troisième Starship mais lève des fonds

Pour SpaceX, la course au développement de la navette spatiale Starship ne doit pas être ralentie par un nouvel échec, même s’il s’agit du troisième. L’industriel veut maintenir la dynamique de ses levées de fonds pour pouvoir poursuivre ses activités.

Elon Musk n’a mis que quelques minutes à minimiser les conséquences du nouvel échec de son démonstrateur de vaisseau Starship, le 3 avril, sur le site de SpaceX à Boca Chica au Texas. Selon le milliardaire, le problème ne viendrait pas d’un défaut de conception mais d’une erreur de configuration de l’essai, qui simulait le remplissage des réservoirs cryotechniques de l’appareil.

Le prototype SN3, réduit à sa cellule et ses réservoirs, sans moteur ni pointe avant, s’est effondré sur lui-même lors d’une rupture du réservoir d’oxygène liquide soutenant le réservoir de méthane liquide. Pour les besoins de l’essai, ces réservoirs étaient remplis d’azote liquide. Une commande erronée a été envoyée à une vanne, causant une baisse de pressurisation dans le réservoir inférieur. La pression n’a plus suffi à maintenir la rigidité des parois en acier et le réservoir, d’un diamètre de 9 m, s’est déformé par flambage avant de céder, entraînant la chute du réservoir supérieur.

Il s’agit du troisième échec successif d’un démonstrateur de Spaceship lors d’un essai de ses réservoirs. Le 20 novembre, le dôme supérieur du modèle Mk1 était projeté dans les airs, après une rupture de soudures sous la pression. Le 28 février, le modèle SN1 s’éventrait à la base, pour les mêmes raisons.

