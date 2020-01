SpaceX simule avec succès un échec de Crew Dragon

L’essai d’éjection de sauvegarde d’une capsule Crew Dragon inhabitée à partir d’un Falcon 9 en perdition a été réalisé avec succès, ouvrant la voie à un premier vol habité vers le Station spatiale internationale.

Maintes fois reporté, le test IFA (In-Flight Abort) de la capsule Crew Dragon de SpaceX a été réalisé le 19 janvier à Cape Canaveral. Un Falcon 9, composé d’un premier étage ayant déjà volé trois fois et d’un second étage factice, a été tiré du complexe LC-39A. Après 84 secondes de vol, peu après le passage du Mach et celui des contraintes dynamiques maximales, une anomalie a été simulée à 19 km d’altitude. La capsule a alors déclenché son système de sauvegarde.

Elle a d’abord envoyé au Falcon 9 un ordre d’extinction de ses moteurs, puis 0,7 seconde plus tard, elle a mis à feu ses huit moteurs SuperDraco, de 73 kN de poussée chacun pour s’éloigner du lanceur. Celui-ci avait atteint la vitesse de 1 800 km/h et la capsule s’en est éloignée à Mach 2,2. Soumis à des contraintes dynamiques pour lesquelles il n’avait pas été conçu, l’étage a explosé 7 secondes plus tard. Aucune récupération n’avait été prévue.

