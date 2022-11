Avec l’expérience Loftid, la Nasa a réussi à récupérer le plus gros bouclier thermique déployable jamais placé sur orbite. Cette technologie aura des applications pour les futures missions martiennes mais aussi autour de la Terre.

Le plus gros démonstrateur de bouclier thermique déployable jamais testé a été récupéré après un vol orbital le 10 novembre. L’expérience Loftid (Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator) a été lancée à 09 h 49 TU en passager secondaire du tout dernier Atlas 5 à décoller de la base de californienne de Vandenberg. Le passager principal de cette mission AV098 était le satellite météorologique JPSS-2 (Joint Polar Satellite System), alias NOAA-21, de la Noaa (National Oceanic & Atmospheric Administration).

