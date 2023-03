La constellation d’observation italienne Iride achève de prendre forme avec un nouveau contrat passé par l’intermédiaire de l’ESA pour une série de satellites radar et optiques commandés à Thales Alenia Space, le plus gros industriel spatial de la péninsule. Article mis à jour le 29 mars.

Quatre mois après deux premiers contrats avec Argotec et OHB, l’ESA a signé avec Thales Alenia Space (TAS) pour la réalisation du gros de la constellation d’observation italienne Iride financée par Rome grâce au PNRR (Plan national de relance et de résilience) européen. Le constructeur franco-italien fournira un premier lot de six minisatellites radar et un optique, travaillant dans différentes gammes du spectre et à différentes résolutions. Un contrat de lancement a déjà été signé le 14 mars avec Arianespace, pour deux à trois vols sur Vega C.

