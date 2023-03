L’Italie soutient son industrie spatiale

En Italie, le plan de reprise et de résilience dans le cadre de la relance européenne post-pandémique commence à se concrétiser par des contrats industriels. Avio est le grand gagnant du moment avec deux contrats de développements technologiques et un contrat de lancement sur Vega. Les fabricants de satellites devraient suivre.

Au-delà des Alpes, le plan de relance européen Next Generation EU fait des heureux. Deux contrats, d’un montant total de plus de 285 M€, ont été signés par Giulio Ranzo, P-DG d’Avio, et Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial de l’ESA, au ministère du Développement économique à Rome. L’ESA jouait ici le rôle d’autorité contractuelle pour le compte du gouvernement de Rome, tout en apportant son assistance technique. Ces contrats s’inscrivent parmi les 132 investissements prévus par l’Italie dans le cadre du PNRR (Plan national de reprise et de résilience) et soutenus par 68,9 Md€ de subventions et 122,6 Md€ de prêts.

Il s’agira pour l’industriel italien, maître d’œuvre de Vega, de développer un démonstrateur de petit lanceur biétage fonctionnant au méthane et à l’oxygène liquide, ainsi que le moteur qui le propulsera, sur la base des travaux déjà réalisés, notamment sur le moteur M10 du futur étage supérieur de Vega E.

