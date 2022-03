L’important besoin en recrutement ainsi que le redémarrage de la filière industrielle aéronautique et spatiale mettent la pression sur les recruteurs mais aussi sur les salaires.

L’emploi aéronautique repart, en particulier dans le sud de la France, et c’est une bonne nouvelle après les difficultés liées à la crise du Covid-19. Selon l’étude l’AuaT (l’Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse), le solde d’emploi reste très positif dans la région, avec près de 6 400 postes en plus chaque année sur les dernières années. La crise du Covid-19 en 2020, qui a vu disparaître près de 11 000 emplois salariés, n’a donc pas inversé la tendance. Si la zone autour de la Ville rose reste une des plus attractives, il en est de même pour Bordeaux et Nantes, où se concentre aussi de l’emploi industriel dans le secteur aéronautique, puis Lyon.

