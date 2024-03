Terran Orbital, la filiale de Lockheed Martin spécialisée dans les mini et microsatellites, va présenter sa nouvelle plateforme SmallSat GEO lors de la conférence Satellite 2024 à Washington, du 18 au 21 mars. Dotée d’une propulsion électrique et basée sur une architecture plate favorisant les déploiements en grappes, elle est conçue pour des missions de plus de 500 kg sur des orbites géosynchrones.

Cet article compte 70 mots.