Tesla dépasse les 100 Md$ de capitalisation

Les oiseaux de mauvais augure, dont Aerospatium, prédisaient, il y a 18 mois, un effondrement de Tesla . Les derniers résultats records et le soutien colossal des investisseurs montrent aujourd’hui le contraire.

Il faut protéger ses génies, et Elon Musk en fait partie. C’est en tout cas ce que pense Donald Trump, inter­rogé à Davos sur les performances de patron de Tesla et SpaceX. Après des années difficiles, le constructeur d’auto­mobiles électriques a, en effet, atteint un record inédit pour lui, avec une capi­talisation de plus de 100 Md$ sur le Nasdaq.

L’action a clôturé le 22 janvier au plus haut de son histoire, à 569,56 $, après avoir frôlé les 600 $ lors de la séance de cotation.

