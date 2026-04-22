GE Aerospace évalue les conséquences de la guerre

Le motoriste américain GE Aerospace a publié ses résultats du premier trimestre et envisage un impact modéré, et décalé dans le temps, de la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a causé la fermeture du détroit d’Ormuz.

La guerre au Moyen-Orient et l’interruption du transport maritime – notamment pétrolier – entre le golfe Persique et le reste du monde affectent le trafic aérien. Toutefois, selon GE Aerospace, elles n’ont pas d’effet pour l’heure sur l’industrie et la maintenance. Le motoriste, qui a publié ses résultats trimestriels le 21 avril, part du principe que « le conflit et ses répercussions se poursuivront durant l’été ».

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