Thales se lance sur le marché des drones légers multifonctions à long rayon d’action. Son UAS100 devra répondre à des besoins civils et commerciaux, mais être capable de réaliser des missions gouvernementales, voire militaires.

Le 22 juin, Thales a fait voler un démonstrateur à l’échelle 1/2 de son futur drone de grande élongation UAS100, modulaire et à propulsion hybride, thermique et électrique. Destiné à des applications civiles, gouvernementales ou militaires, cet appareil pourra voler à plus de 100 km de distance, en toute autonomie, pour un grand nombre de missions : inspection de grandes infrastructures, sécurisation de zones côtières ou frontalières, surveillance de grands événements ou recherche de victimes. Il sera évidemment applicable aussi à des missions de défense.

Cet article compte 590 mots