Thales rénove ses avioniques pour l’aérien civil

Le groupe français Thales a présenté lors de ses Innovations Days début décembre ses projets en matière de pilotage et d’opérations pour l’aérien civil.

Thales se prépare à l’avenir de l’avionique. Dans son centre de Toulouse, qui travaille depuis quarante ans main dans la main avec les avionneurs, et surtout Airbus, l’électronicien français a profité de ses Innovations Days pour présenter ses dernières avancées, notamment un nouveau FMS (Flight Management System, système de pilotage).

Le projet PureFlyt doit permettre une optimisation dynamique de l’avion, grâce à la prise en compte en continu des changements de poids ou des conditions météorologiques. Le système montre aux pilotes la meilleure trajectoire possible en temps réelle, avec l’optimisation temps de parcours. Évidemment, dans le cadre d’un évitement suggéré en raison des conditions météorologique, il faut aussi se mettre en lien avec le trafic aérien le plus tôt possible.

