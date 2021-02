Le tourisme spatial rejoindra l’orbite dès cet automne

Le premier vol de parfaits touristes, sur une capsule spatiale privée, sans implication directe d’une agence spatiale, est prévu pour l’automne prochain. Il pourrait même intervenir avant le premier vol de tourisme suborbital.

Elon Musk va-t-il damer le pion à Richard Branson et Jeff Bezos ? Alors que les entreprises des deux derniers, Virgin Galactic et Blue Origin, en sont encore à peaufiner leurs véhicules suborbitaux et n’ont toujours pas fixé de date pour un premier vol commercial, le patron de SpaceX a annoncé quant à lui le 1er février le premier vol de sa capsule certifiée par la Nasa pour une mission de pur tourisme, d’une durée de « quelques jours » et ne se connectera pas à la Station spatiale internationale.

