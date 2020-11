Première certification d’une capsule privée par la Nasa

La capsule commerciale Dragon 2 Resilience, avec son équipage de quatre astronautes, a décollé vers la Station spatiale internationale dans la nuit du 15 au 16 novembre, moins d’une semaine après avoir enfin décroché sa certification officielle. Article mis à jour le 17 novembre à 09 h 30.

SpaceX, la compagnie d’Elon Musk, peut s’enorgueillir d’avoir ajouté un nouveau trophée à son tableau de chasse en devenant la première société privée de l’histoire à décrocher une certification officielle l’autorisant à exploiter un vaisseau spatial habité commercial. L’objectif fixé le 16 septembre 2014 de qualifier une version de la capsule cargo Dragon pour l’emport d’astronautes a été atteint, avec trois ans de retard si on se réfère au calendrier initial, mais il a été atteint, et c’est une première.

Les deux précédents vols, le 2 mars 2019 sans équipage et le 30 mai dernier avec les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken, n’étaient encore que des vols d’essais. Ils ont pu démontrer leur intérêt puisque le précieux sésame de la Nasa n’a pas été si facile à décrocher. La Nasa a même dû reporter sa première rotation vers la Station spatiale internationale (ISS) de près de trois mois au cours des six derniers mois, le temps de corriger les dernières anomalies relatives aux protections thermiques et aux parachutes. Celles-ci avaient été détectées à l’issue du premier vol habité.

