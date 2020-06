Toute la Force océanique stratégique est passée au M51

Après le tir d’un M51 à partir du Téméraire, toute la flotte de la Force océanique stratégique (Fost) est désormais opérationnelle avec ce nouveau missile. Le travail n’est pas fini pour l’industrie qui doit encore assurer son maintien en conditions opérationnelles et sa modernisation.

Comme précédemment annoncé, le premier tir de missile balistique M51 à partir du sous-marin nucléaire français Le Téméraire a eu lieu le 12 juin à 06 h 15 TU. Le navire, qui a subi une remise à niveau de 19 mois de fin 2016 à juillet 2018 pour échanger ses M45 contre des M51, était en immersion à 30 km au sud de la pointe de Penmarc’h, en Bretagne. Le missile, développé par ArianeGroup et équipant déjà les trois autres sous-marins de la Force océanique stratégique, a propulsé un ensemble d’ogives inertes vers une cible situé dans les eaux internationales de l’océan Atlantique, à 650 km au nord de Porto Rico.

« Ce tir valide la capacité opérationnelle du système d’arme global », a déclaré Florence Parly, ministre des Armées, qui a adressé ses félicitations à toutes les parties impliquées : la Marine nationale, les industriels ArianeGroup et Naval Group, la DGA (Délégation générale de l’armement), le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) et l’Onera (Office national d’études et de recherches aérospatiales).

