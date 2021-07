Dans le cadre du programme européen de développement de l’industrie de la défense, la Commission européenne a sélectionné trois projets consacrés à la surveillance de l’espace mais aussi à l’alerte balistique avancée.

La surveillance de l’espace proche de la Terre est plus que jamais sur l’agenda européen. Parmi les 26 nouveaux projets sélectionnés par la Commission européenne dans le cadre du programme européen de développement de l’industrie de la défense (EDIDP), avec un budget de plus de 158 M€, trois, représentant un investissement initial de 24,4 M€ se consacreront à la surveillance de l’espace et au domaine connexe de l’alerte antimissile, sur la période 2021-2024.

