ULA et SpaceX vont se partager 2,5 Md$ de lancements

L’US Space Force vient d’annoncer la répartition de la seconde tranche de lancements qui seront commandés à United Launch Alliance (ULA) et SpaceX dans le cadre du marché NSSL-2 (National Security Space Launch). Il y a plus de missions qu’initialement prévu et la part de celles-ci confiées à SpaceX augmente.

Une fois de plus, United Launch Alliance (ULA) et SpaceX se voient attribués ce dont Arianespace ne peut que rêver : un lot de lancements réservés sur lesquels s’engage le gouvernement américain. Au total, 21 missions sont annoncées, sur deux à trois ans, pour un montant total de plus de 2,5 Md$. Ces missions s’ajoutent aux 27 déjà attribuées avec la première tranche du marché NSSL-2, en août 2020.

Cet article compte 840 mots et un tableau.