Un essai écourté et un essai réussi pour Ariane 6

Les deux modèles d’essais au sol d’Ariane 6 ont été « bousculés » pour tester les marges. À Kourou, un chronologie volontairement « dégradée » a été menée avec succès. À Lampoldshausen, un essai à feu a été écourté, sans impact sur le calendrier.

Maintenant que le fonctionnement nominal des éléments d’Ariane 6 et de son infrastructure au sol a été démontré, les équipes de développement d’ArianeGroup, du Cnes, du DLR et de l’ESA ont entrepris de tester les tolérances du système, ce qui devrait permettre de définir les marges pour pouvoir lancer au plus tôt la montée en cadence de la production industrielle, rendue impérative par le manifeste des charges à lancer.

