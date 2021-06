Un H175 sans la Chine pour le Royaume-Uni

Airbus Helicopters s’est livré à un exercice de détricotage de partenariat avec Pékin pour être capable de proposer au Royaume-Uni une version de son hélicoptère H175 entièrement produite sans participation de l’industrie chinoise.

En avril dernier, dans le cadre du programme Future Soldier pour la modernisation et la rationalisation de ses forces, le ministère de la défense britannique (MoD) a annoncé le remplacement à venir de quatre de ses modèles d’hélicoptères par un modèle unique, exploité par l’Army Air Corps et la Royal Air Force au sein d’un Joint Helicopter Command. Le principal candidat à ce futur appel d’offres NMH (New Medium Helicopter) serait l’AW149 de Leonardo, déjà vendu à la Thaïlande et à l’Égypte. Airbus Helicopters souhaite entrer dans la compétition avec une version militarisée de son H175 civil.

Mais cet hélicoptère a été développé avec Hafei (Harbin Aircraft Industry Group) en Chine dans le cadre d’un partenariat conclu en 2009 avec Avicopter, peu compatible avec un programme militaire d’un pays de l’Otan. Pour mettre sur les rangs un H175M qui réponde aux besoins stratégiques de Londres, Airbus Helicopters a donc engagé la production d’un H175 qui ne fasse appel à aucun composant chinois.

Cet article compte 940 mots et un tableau.