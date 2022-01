Afin de financer le surcoût que va représenter l’introduction des carburants durables de type SAF dans le cadre de la décarbonation du secteur aérien, le groupe Air France-KLM a décidé de demander une participation visible à ses passagers, qui s’appliquera directement sur les billets.

Air France-KLM va mettre les passagers à contribution pour voler avec du carburant durable. Le groupe franco-néerlandais augmente de 1 à 12 € le prix de ses billets sur toutes ses compagnies – Air France, KLM et Transavia – au départ de la France et des Pays-Bas pour compenser le surcoût que représente le recours aux SAF (Sustainable aviation fuel) dans l’objectif de réduire ses émissions de CO 2 .

Le groupe a mis en place une contribution « Carburant Aviation Durable » intégrée dans le prix du billet à partir du 10 janvier : de 1 à 4 € en cabine économie, de 1,50 à 12 € en cabine affaires, selon la distance. Il précise que « les SAF représenteront de 0,5 % à 1 % de la quantité totale de carburant utilisée par le groupe ».

Cet article compte 610 mots.