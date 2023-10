United Airlines passe une nouvelle méga-commande

Rien ne semble rassasier la fringale d’acquisition de United Airlines qui vient d’ajouter 110 avions à ses commandes avec Boeing et Airbus pour renouveler et moderniser sa flotte. La compagnie américaine doit désormais recevoir 800 avions neufs jusqu’en 2032.

Encore une méga-commande de United Airlines. La compagnie américaine va acquérir 110 avions auprès d’Airbus et de Boeing pour accompagner sa croissance, notamment à l’international. Le 3 octobre, elle a converti des options en commandes fermes pour cinquante 787-9 et soixante A321neo. Les livraisons sont prévues de 2028 à 2031 pour les Boeing et de 2028 à 2030 pour les Airbus. « Combinés aux commandes précédentes, 800 nouveaux avions devraient rejoindre notre flotte d’ici 2032 », s’est réjoui la compagnie.

« Nous construisons un avenir brillant chez United Airlines et cette commande propulse notre plan “United Next”, déjà couronné de succès, dans la prochaine décennie et au-delà », a déclaré le P-DG de la compagnie, Scott Kirby.

