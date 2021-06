United commande 270 monocouloirs pour la reprise

La pandémie de Covid-19 n’est pas finie, mais la reprise du transport aérien pourrait être plus rapide que prévue. United Airlines va moderniser sa flotte pour en profiter pleinement.

United Airlines parie en grand sur la reprise. La compagnie américaine a commandé 200 737 MAX et 70 A321neo, afin de renouveler et moderniser sa flotte en vue de la reprise du trafic aérien, durement affecté par la pandémie. Au prix catalogue, le montant de cette commande, la plus importante de l’histoire de la compagnie, dépasse les 30 Md$. United Airlines prévoit également de rétrofiter la totalité de sa flotte moyen-courrier, avec notamment des écrans individuels sur chaque siège et l’Internet rapide à bord. Son plan, baptisé « United Next », vise à « transformer l’expérience client et créer une nouvelle signature intérieure », avec une augmentation d’environ 75 % des sièges premium au départ d’Amérique du Nord.

En combinant cette nouvelle commande à celles pré-existantes, United Airlines prévoit de lancer plus de 500 nouveaux avions monocouloirs dans les toutes prochaines années : 40 en 2022, 138 en 2023 et jusqu’à 350 en 2024 et au-delà. « Cela signifie qu’en 2023 seulement, la flotte de United ajoutera, en moyenne, environ un nouvel avion monocouloir tous les trois jours », indique la compagnie dans un communiqué publié le 29 juin.

