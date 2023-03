Universal Hydrogen a fait voler son Dash 8 à hydrogène

Nous l’annoncions comme imminent dans notre précédent numéro , le premier vol d’un avion de ligne régional à pile à combustible par Universal Hydrogen a eu lieu au moment même où nous le publiions.

Universal Hydrogen a fait voler son prototype à pile à combustible. Le Dash 8-300 modifié de la start-up californienne, baptisé Lightning McClean a pris son envol le 2 mars au dessus de Moses Lake, dans l’État de Washington. L’appareil a décollé à 08 h 41 (16 h 41 TU) pour un vol de 15 minutes et a atteint une altitude de 3 500 m au-dessus du niveau de la mer.

La start-up de Paul Eremenko s’est félicitée d’avoir effectué « avec succès le premier vol d’un avion de ligne régional à hydrogène ». Il s’agit du « plus grand avion à pile à combustible à hydrogène à avoir jamais pris dans le ciel et le plus grand avion à naviguer principalement à l’hydrogène », a-t-elle ajouté.

