Malgré l’arrivée des vaccins anti-Covid, les espoirs de reprise du transport aérien ont été douchés par l’irruption de nouveaux variants. Les compagnies aériennes affichent des pertes records et ne sont pas encore au bout de leurs peines.

Près d’un an après un plongeon historique dû à la pandémie, le transport aérien subit les effets des nouvelles restrictions de voyage mises en place par les pays pour se protéger des mutations du virus. La reprise espérée pour 2021 est repousse à plus tard. En raison des restrictions, la demande pourrait ne progresser que de 13 % cette année par rapport aux plus bas de 2020, contre 50 % espérés en décembre dernier, indique l’Association internationale de transport aérien (Iata). Dans cette hypothèse, les compagnies aériennes continueraient de consommer leur trésorerie tout au long de l’année, alors que jusque-là, l’organisation espérait qu’elles recommenceraient à gagner de l’argent au quatrième trimestre 2021.

