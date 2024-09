Vega tire sa révérence en assurant la relève de Copernicus

Le dernier des lanceurs Vega « classiques » a décollé de Guyane dans la nuit du 4 au 5 septembre. Il a placé sur orbite Sentinel 2C, le premier satellite de relève de la constellation Copernicus de la Commission européenne.

Vega, c’est fini. Le 22e et dernier lanceur Vega dans sa définition initiale a décollé du Centre spatial guyanais, à Kourou, à 01 h 50 TU le 5 septembre, après un report de 24 heures dû à une anomalie électrique sur le segment sol. Ce vol marque la dernière utilisation des moteurs à propergol solide P80FW d’Europropulsion et Zefiro 23 d’Avio, remplacés par un P120C et un Zefiro 40 sur la version Vega C qui doit assurer la relève à partir de décembre.

La charge utile de cette mission VV24 était le satellite d’observation environnementale Sentinel 2C du programme Copernicus de la Commission européenne, qui a été placé sur orbite héliosynchrone à 775 km d’altitude.

