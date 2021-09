Virgin Galactic cloué au sol par la FAA

Virgin Galactic vient d’annoncer son premier vol commercial pour le compte de l’Italie, mais la FAA (Federal Aviation Administration) a décidé d’immobiliser le SpaceShip Two le temps d’une enquête sur des anomalies constatées lors du vol du 11 juillet avec Richard Branson

Les équipes de Virgin Galactic ont-elles pris des libertés avec les règles de sécurité lors du premier vol du SpaceShip Two avec des passagers – dont Richard Branson lui-même – le 11 juillet, afin de battre sur le poteau leurs rivaux de Blue Origin ? La question mérite d’être posée alors que la FAA (Federal Aviation Administration), en charge de la sécurité des opérations aériennes, a ouvert une enquête sur les conditions du vol Unity 22, durant lequel une anomalie de trajectoire et de procédure a été constatée. Le 2 septembre, le régulateur américain a demandé que les vols soient suspendus le temps de « déterminer que les problèmes liés à l’incident n’affectent pas la sécurité publique ».

Cette suspension est arrivée au pire moment pour Virgin Galactic, qui venait juste d’annoncer, quelques heures plus tôt, que son prochain vol, Unity 23, serait aussi sa première mission commerciale, dans le cadre de l’accord signé en octobre 2019 avec l’armée de l’air italienne et le Conseil national de la recherche (CNR) italien. Ce vol, prévu fin septembre ou début octobre, emportera trois expérimentateurs italiens aux côtés de Beth Moses, chef instructeur de Virgin Galactic, qui a déjà volé sur Unity 16 et 22. Les pilotes seront Frederick Sturckow (ancien astronaute de la Nasa) et Michael Masucci.

