Richard Branson a réussi son pari d’être le premier à voler aux frontières de l’espace sur un appareil conçu pour le « tourisme » suborbital, neuf jours avant la tentative de Jeff Bezos. Derrière cette opération de communication parfaitement maîtrisée se cache une rivalité entre milliardaires sur des enjeux bien plus profonds.

Deux milliardaires se disputent la première place sur une niche d’un tourisme spatial qui a très bien démarré sans eux depuis vingt ans, pendant qu’un troisième compte les coups qui pourraient affaiblir son principal rival dans la course à l’espace. Voilà tout ce que l’impressionnante opération de communication autour du premier vol de Richard Branson à bord du SpaceShip Two le 11 juillet devait vous faire oublier. Même l’accolade fraternelle avec Elon Musk n’était là que pour soutenir un autre ennemi de Jeff Bezos. Business oblige, il fallait aussi entretenir le frisson tout en faisant oublier que le vol présentait en danger réel, afin d’attirer les clients, mais de ne pas les effrayer.

Pour prouver la sécurité des vols aux confins de l’espace à bord de son avion-fusée suborbital SpaceShip Two, Richard Branson, le fondateur de Virgin Galactic, avait toujours promis qu’il participerait, avec sa famille, au premier vol opérationnel, pour inaugurer les missions commerciales. Le développement du SpaceShip Two ayant enregistré retards sur retards, l’échéance de ce vol, initialement prévu en 2009, a été sans cesse reportée.

Entretemps, le très secret Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, a fait développer par sa société Blue Origin une capsule suborbitale associée à un mini-lanceur réutilisable, également dans le but d’emporter des « touristes » aux abords de l’espace. Le New Shepard a été révélé au public lors de son tout premier vol en avril 2015, six mois après le crash mortel du premier prototype du SpaceShip Two. Depuis il a enchaîné un quasi sans-faute sur quinze vols d’essais inhabités dont un simulant un échec en vol afin de tester les systèmes de secours (cf. encadré).

Le 5 mai, date du 50e anniversaire du « saut de puce » d’Alan Shepard sur Mercury-Redstone 3, après le succès du dernier vol d’essai, Jeff Bezos a annoncé que son frère Mark et lui-même seraient les passagers du premier vol habité du New Shepard, accomplissant ainsi « un rêve de gosses ». Ce vol a été annoncé pour le 20 juillet, à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11. Il n’en a pas fallu plus pour que Richard Branson décide d’avancer son propre vol, sur le SpaceShip Two VSS Unity, au 11 juillet. Il n’était initialement prévu qu’à l’automne, probablement après d’autres vols de vérification.

« Je ne faisais pas la course avec Jeff Bezos », a prétendu Richard Branson peu après son atterrissage. Difficile de le croire.

