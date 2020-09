Volocopter ouvre les réservations

Le constructeur allemand Volocopter garde pour l’instant son avance dans le domaine des drones-taxi. Il a annoncé le 16 septembre, lors d’un congrès à Berlin, avoir ouvert les réservations pour les premiers vols inauguraux. Pour l’instant, il ne s’agit que de vols touristiques d’une quinzaine de minutes et dont le lieu n’est pas défini. Un certificat et une vidéo seront inclus dans le prix, qui est de 300 €. Un acompte de 30 € est demandé pour réserver. L’offre est limitée à 1 000 places. Le 24 septembre, il n’en restait déjà plus que 243 de disponibles. C’est la première fois qu’un prix pour un vol est donné, et il est en ligne avec les prévisions. La date du vol est également inconnue : l’appareil devrait voler « d’ici deux à trois ans », a expliqué le fondateur lors du Greentech Festival berlinois.

Le VoloCity, le nom de l’appareil commercial de Volocopter, espère obtenir sa certification avant cette date. Plusieurs vols ont déjà été effectués en zone urbaine, notamment à Singapour, Helsinki et Stuttgart.

