En dix-huit mois, le carnet de commandes du 737 MAX a fondu et des appareils déjà fabriqués n’auraient plus de client. Ces « queues blanches » représentent une aubaine pour qui veut acheter des avions neufs rapidement.

Alors que la perspective de voir le 737 MAX reprendre les airs se précise, Boeing cherche à placer ses « queues blanches », les appareils dont les compagnies clientes ne peuvent plus prendre livraison en raison de la crise du Covid-19. D’après Reuters, Boeing aurait approché Delta Air Lines pour lui vendre 40 de ces 737 MAX qui ne trouvent plus preneur. Delta est la seule grande compagnie américaine à ne pas avoir de 737 MAX en commande, et son patron Ed Bastian avait dit en juillet qu’il limiterait autant que possible les livraisons au cours des deux prochaines années.

