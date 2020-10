FAA et EASA convergent vers un retour en vol du 737 MAX

La recertification du 737 MAX se rapproche après plus de dix-huit mois d’interdiction de vol pour le monocouloir best-seller de Boeing. La FAA américaine et l’EASA européenne envisagent toutes deux un retour en vol d’ici la fin de l’année. En Chine, cela prendra plus de temps.

« J’ai apprécié ce que j’ai vu durant le vol ce matin ». Le patron de la FAA (Federal Aviation Administration), Steve Dickson, s’est dit satisfait à l’issue du vol d’essai aux commandes d’un 737 MAX qu’il a effectué le 30 septembre, mais il a aussitôt souligné que cela ne valait pas une approbation immédiate pour un retour en vol de l’appareil. « Nous ne sommes pas encore au point où nous aurons achevé le processus » de recertification du 737 MAX, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après ce vol d’essai.

Ce dernier constituait une des dernières étapes majeures en vue de la levée de l’interdiction de vol du 737 MAX, mais Steve Dickson a précisé qu’il ne faisait pas partie du processus officiel de recertification de l’appareil. Il s’agissait pour le patron de la FAA, un ancien pilote de Delta Air Lines, de constater de visu les évolutions apportées à l’appareil et de tenir l’engagement pris peu de temps après son arrivée à la tête de l’agence américaine de régulation aérienne d’essayer lui-même le 737 MAX et d’être « convaincu de pouvoir y mettre sa famille » avant d’accorder son feu vert à un retour dans le ciel de l’appareil.

