Le 737 MAX reprend progressivement du service

American Airlines a été la première compagnie aérienne des États-Unis à remettre en vol le 737 MAX. D’autres suivront à partir de février. Le retour en vol en Europe et au Canada est également imminent.

Le 737 MAX a repris les airs aux États-Unis. Vingt-et-un mois après l’immobilisation de tous les appareils de la série, le 29 décembre dernier, un 737 MAX d’American Airlines a effectué son premier vol commercial dans le ciel américain, entre Miami et New York La Guardia. « Nous sommes convaincus que cet avion est le plus sûr dans le ciel », a déclaré Robert Isom, le numéro deux de la compagnie avant le décollage de l’appareil.

Dès la levée de l’interdiction de vol du monocouloir de Boeing, American Airlines avait annoncé qu’elle entendait remettre l’appareil dans le ciel avant la fin de l’année 2020. Ce retour intervient quelques semaines après celui effectué le 9 décembre entre São Paulo et Porto Alegre par la compagnie Gol au Brésil, qui a été la première au monde à reprendre les vols. Le 737 MAX était cloué au sol depuis mars 2019 à la suite des crash de Lion Air en octobre 2018, et d’Ethiopian Airlines en mars 2019, qui ont fait 346 morts.

