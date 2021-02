Le 777X a perdu un tiers de ses commandes

Conçu pour évincer l’A380, le 777X de Boeing pourrait bien connaître le même destin que le géant d’Airbus, alors que le transport aérien long-courrier de masse menace de ne pas se remettre de la crise du Covid.

Le carnet de commandes du 777X a fondu d’un tiers. Boeing a révisé à la baisse les commandes de son vaisseau amiral, en raison de la pandémie mais probablement aussi d’une tendance plus profonde du marché, qui se dessinait avant la crise du Covid, à un resserrement du segment long-courrier.

L’appareil a effectué son premier vol il y a un an et son entrée en service a été repoussée à 2023. Mais déjà, il n’a plus que 191 commandes fermes en carnet, contre 309 fin 2019, soit 118 en moins. Boeing avait annoncé lors de la publication de ses résultats annuels 2020 une charge exceptionnelle de 6,5 Md$ liée à ce programme, et expliqué le report de l’entrée en service par le durcissement des critères de certification des avions après le fiasco du 737 MAX et par la crise du coronavirus. David Calhoun, le P-DG de Boeing, a toutefois assuré qu’il restait « confiant » dans le 777X.

