Air France-KLM et CMA CGM ont signé un partenariat stratégique dans le domaine du transport de fret aérien qui les propulsent aux premières places mondiales. Cette alliance est scellée par l’entrée de l’armateur au capital du groupe franco-néerlandais en tant qu’actionnaire de référence.

« Ce partenariat exclusif permettra aux deux groupes de mettre en commun leurs réseaux cargo, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés, afin de construire une offre toujours plus compétitive grâce au savoir-faire inégalé et à la présence mondiale d’Air France-KLM et de CMA CGM », ont annoncé le groupe aérien et l’armateur dans un communiqué conjoint. L’accord, qui s’appuie sur l’expertise et les points forts de chacun des deux groupes, est établi pour une durée initiale de dix ans.

