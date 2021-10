L’arrivée sur l’aéroport Charles-de-Gaulle du premier A220 aux couleurs d’Air France donne le coup d’envoi du renouvellement de la flotte moyen-courrier des compagnies du groupe Air France-KLM.

Air France a pris livraison de son premier A220. Le petit monocouloir conçu par Bombardier et repris avec succès par Airbus, constitue le premier jalon de la modernisation de la flotte moyen-courrier du groupe Air France-KLM grâce à laquelle la compagnie franco-néerlandaise entend rebondir et tourner la page du Covid-19. Son patron, Ben Smith, a annoncé à l’occasion de la cérémonie de réception de l’appareil une nouvelle commande d’envergure « dans les prochains mois » pour renouveler les flottes de 737 de KLM et Transavia, la filiale à bas coûts d’Air France-KLM.

« Cette commande de 60 A220 représente des investissements que nous avons maintenus, malgré la crise historique que nous avons traversée », a déclaré le P-DG d’Air France-KLM, lors de la cérémonie, le 29 septembre. « Cet appareil va permettre de commencer le renouvellement et la rationalisation de notre flotte, qui est un des leviers les plus importants pour baisser nos coûts unitaires », a-t-il ajouté.

