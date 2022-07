Le 7 000e appareil de la gamme Écureuil, un H125, a été livré par Airbus Helicopters à la compagnie française Blugeon Hélicoptères, qui en exploitait déjà cinq pour des activités d’élingage en altitude dans les Pyrénées. Introduit en 1974, l’Écureuil (initialement AS350) est aujourd’hui exploité en versions H125, H130 (avec fenestron) et H125M (militaire) par 2 014 clients dans 124 pays et a cumulé plus de 37 millions d’heures de vol.

