Airbus Helicopters renoue avec la croissance

Après un très bon score d’Airbus dans ses commandes et livraisons sur le marché de l’aviation civile, c’est au tour d’Airbus Helicopters d’annoncer ses chiffres, confirmant une très bonne année lui aussi, sur le marché pourtant chroniquement déprimé des voilures tournantes. Le groupe Airbus présentera ses résultats financiers consolidés le 17 février.

Airbus Helicopters a nettement rebondi en 2021 et confirmé sa place numéro un sur le marché civil et parapublic des voilures tournantes dans le monde. Le constructeur a enregistré 419 commandes, dont 414 nettes, et effectué 338 livraisons l’an dernier. Le ratio entre commandes et livraisons (book-to-bill) est supérieur à un, ce qui signifie que son carnet de commandes a grossi. En 2020, fortement affectée par la crise du Covid-19, Airbus Helicopters avait enregistré 289 commandes, dont 268 nettes, et effectué 300 livraisons.

Cet article compte 580 mots.