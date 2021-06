Après Thales Alenia Space, Airbus Defence & Space a pu signer à son tour son contrat pour la production des satellites Galileo G2. OHB, qui avait demandé la suspension du marché, a été débouté, mais l’affaire qui l’oppose à Airbus doit encore être jugée sur le fond.

L‘affaire est si politiquement sensible, notamment en Allemagne, que même le principal industriel intéressé, Airbus Defence & Space, s’est gardé de communiquer sur le sujet. Il vient pourtant de signer avec l’ESA un contrat estimé à 700 M€ pour développer et produire six satellites de navigation Galileo de deuxième génération afin de renouveler la constellation de la Commission européenne.

