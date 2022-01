Nouvel épisode du feuilleton sur le bras de fer entre Airbus et Qatar Airways qui met en cause l’avionneur européen sur un problème de dégradation de peinture affectant ses A350 : l’industriel a pris la décision d’annuler un contrat portant sur la commande de 50 A321neo par la compagnie qatarienne.

Airbus contre-attaque et durcit le ton. Mis en cause par Qatar Airways pour des problèmes de dégradation de peinture sur ses A350, le numéro un mondial de l’aviation civile a – fait inédit – annulé une commande de 50 A321neo, dont 10 A321-LR. Il l’a aussi mise gravement en accusation. Devant la Haute cour de Londres, où se juge le contentieux entre l’avionneur européen et l’une de ses plus importantes compagnies clientes, Airbus a accusé Qatar Airways d’instrumentaliser la question des peintures à son profit et au mépris des règles internationales régissant la sécurité aérienne.

« Il n’y a pas de base raisonnable ou légale » à l’immobilisation de vingt-et-un A350 par le régulateur qatarien, a estimé Airbus en pointant le fait que la compagnie était propriété de l’émirat, qui exerce également sa tutelle sur la QCAA (Qatar Civil Aviation Authority), selon les échanges rapportés par Bloomberg.

