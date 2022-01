Qatar Airways attaque Airbus en justice

Nouvel épisode dans le conflit qui oppose Qatar Airways, soutenue par son régulateur national, tous deux sous contrôle de l’émirat, à l’avionneur européen suite à une dégradation des peintures sur ses A350 en composites. L’affaire est portée en justice au Royaume-Uni.

Qatar Airways a saisi la Haute cour de justice de Londres dans le contentieux qui l’oppose à Airbus autour des problèmes de peinture de l’A350. La compagnie du Golfe réclame 618 M$ de compensations à l’avionneur européen, selon Reuters, et une astreinte de 4 M$ par jour pour l’immobilisation de ses appareils ordonnée par le régulateur qatarien. Airbus rejette ces arguments, estimant que la cause du problème a été identifiée et que la navigabilité des appareils n’est pas en cause, ce qui est confirmé par l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA).

