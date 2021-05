Airbus se fixe d’ambitieux objectifs sur le moyen-courrier

Airbus se projette au-delà de la crise et veut préparer sa chaîne de sous-traitance à une forte remontée de la production. Les cadences visées dans la catégorie des monocouloirs doivent permettre à l’Européen de se maintenir sur un marché qui a échappé à Boeing avec le double impact des crises du 737 MAX et du Covid-19.

Le géant européen Airbus se prépare à une forte remontée en cadence pour ses monocouloirs, qui pourraient aller jusqu’à 75 A320 par mois d’ici à 2025, contre 40 aujourd’hui, et 14 A220 à la même date, contre 5 aujourd’hui. Il a demandé à ses fournisseurs d’anticiper ces remontées en cadence, alors que le secteur aérien peine encore à se relever de la pandémie de Covid-19. Mais l’avionneur européen estime que la reprise sera forte, grâce notamment au déploiement des vaccins, et lui permettra d’aller au-delà des cadences qu’il tenait avant la crise.

Il n’envisage pas en revanche de remontée en cadence significative sur le long-courrier, qui sera le dernier à sortir de la crise. La production de l’A350 va passer de cinq avions par mois actuellement à six d’ici à l’automne 2022, tandis que celle de l’A330 restera à deux par mois.

Airbus devrait donc être en capacité de livrer plus de mille appareils par an au milieu de la décennie, un chiffre inégalé jusque-là. Il a livré 566 avions en 2020, contre 863 en 2019, son record historique et la dix-septième année consécutive de croissance des livraisons, interrompue par la pandémie. En 2021, il s’est fixé comme objectif de livrer au moins autant d’avions que l’an dernier.

