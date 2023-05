La question d’une version allongée de l’A220 se pose de nouveau à la veille du salon du Bourget. La rumeur d’une annonce à venir lors de la biennale aéronautique et spatiale a été démentie par Airbus.

Airbus va-t-il lancer l’A220-500 lors du salon du Bourget ? C’est une éventualité envisagée par les analystes de Bank of America (BoA), même si le constructeur dément cette hypothèse. Une version allongée de l’A220, seul monocouloir de conception récente et construit en grande partie en matériaux composites, serait capable de transporter jusqu’à 180 passagers, contre 100 et 160 respectivement pour les actuels A220-100 et A220-300. Cela le placerait au même niveau que l’A320neo. Un A220-500 s’inscrirait parfaitement dans la gamme de moyen-courriers d’Airbus et se révèlerait un redoutable concurrent face au 737 MAX8 de Boeing, à condition d’offrir des performances équivalentes, notamment en termes de distance franchissable.

